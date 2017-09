Astronaute vestigt Amerikaans ruimterecord

Ze werd vergezeld door de Amerikaanse astronaut Jack Fischer en de Russische cosmonaut Fyodor Yurchikhin. De drie reisden aan boord van een Russisch Sojoez ruimtevaarttuig dat vanochtend is geland in Kazakhstan.



De 57-jarige Whitson verbleef sinds november in het ISS op een 288-daagse missie. In haar leven heeft ze daarmee in totaal 665 dagen in de ruimte doorgebracht. Geen enkele Amerikaan ging haar voor en ze is de eerste vrouw die zo lang in de ruimte verbleef. Bovendien is Whitson met haar 57 jaar de oudste vrouw ooit in de ruimte.



Haar Amerikaanse record is goed voor een achtste plaats op de wereldwijde ranglijst van atronauten die het langst in de ruimte verbleven, vlak na de Rus Yurchikhin met 673 dagen.