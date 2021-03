Beetje geluk en een flinke portie lef: vandaag wordt ‘ontzettend knap’ Nederlands vaccin goedgekeurd

Zo wil de GGD iedereen voor begin juli minstens zijn eerste prik geven

10 maart Voor begin juli heeft iedereen die dat wil minstens zijn eerste coronaprik gekregen, zo belooft minister Hugo de Jonge. Het is mede aan de GGD Rotterdam-Rijnmond om deze belofte waar te maken. Gaat dat lukken? ,,We doen er alles aan om wat we aan vaccin krijgen snel weg te kunnen prikken.’’