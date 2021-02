Ben jij bang voor giftige dieren? Ze zijn niet zo gevaarlijk als je denkt

,,Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee soorten giftige dieren zijn’’, vertelt bioloog Mátyás Bittenbinder (Naturalis, Vrije Universiteit Amsterdam). ,,In het Engels spreekt men van venomous en poisonous.’’ Een venomous dier brengt zijn gif doelbewust in via een beet of een steek. Denk aan de angel van een wesp of de giftanden van een gifslang. Een poisonous dier dient geen gif toe, maar heeft giftige lichaamsdelen. Bijvoorbeeld de giftige huid van een pijlgifkikker. ,,Als een vogel zo’n kikker in zijn bek neemt, proeft hij meteen een bittere, vieze smaak. De vogel zal het beestje daardoor meteen uitspugen en in de toekomst niet gauw weer zo’n kikker opeten’’, legt Bittenbinder uit.