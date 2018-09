Bewezen: mannen en vrouwen kunnen even goed kaartlezen

VIDEO Hoogleraar: 'Multitas­ken leidt tot serieuze problemen'

15:20 Eerlijk zeggen: hoeveel tabbladen heb jij tijdens je werk openstaan? Je agenda, dat belangrijke document dat vandaag af moet, een website met het laatste nieuws, Facebook. Hoewel we tegenwoordig steeds meer in steeds kortere tijd willen doen, is multitasken niét de oplossing, zo betoogt professor Paul Kirschner van de Open Universiteit.