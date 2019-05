Bijenhouders positief: meer bijenvolken hebben de winter overleefd

,,De mate waarin wintersterfte optreedt, is een indicatie van de gezondheid van bijenvolken”, zegt Bram Cornelissen, bijenonderzoeker bij WUR. ,,Bijenhouders geven zelf aan dat een sterfte van onder de 10 procent acceptabel is, dus deze uitkomst kan positief genoemd worden. Het is belangrijk om bijenvolken gezond te houden, ze leveren immers een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en wilde planten.”



Hoewel het goed nieuws is voor de bij, blijven de zorgen om het voorbestaan van de bijen groot volgens de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. ,,We moeten met elkaar blijven werken aan de verbetering van de leefomstandigheden voor alle soorten bijen in ons landschap”, zegt voorzitter Bert Berghoef, voorzitter van de vereniging. Bijna 2000 bijenhouders, met in totaal 15.900 bijenvolken, hebben de winteroverleving doorgegeven.



Bijensterfte is een wereldwijd probleem. Aan die zorgwekkende sterfte liggen diverse oorzaken ten grondslag, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen, eenzijdige bebouwing en aantasting van de natuur door verstedelijking. Een van de grootste boosdoeners is een mijt. De Varroa destructor is een parasiet die leeft op de poppen van de honingbij en zorgt voor verzwakte volwassen exemplaren. De mijt brengt ook virussen over die voor misvormingen zorgen.