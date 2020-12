Bijzondere vondst: Romeinse babytweeling gevonden bij opgravingen

Onder professoren Eureka! Hoogleraar kunstge­schie­de­nis deelt graag zijn vondsten: ‘Maar ik ben zeker geen stoffige professor’

26 november In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Vandaag: Chris Stolwijk uit Oudewater, hij is hoogleraar kunstgeschiedenis. Hij beleeft Eureka!-momenten bij vondsten in archieven, maar wordt ook gelukkig als hij deze voor een breed publiek kan presenteren.