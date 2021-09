Caleb (13) is jongste student lucht- en ruimtevaarttechniek ooit

Wat is uitzonderlijk hoogbegaafd?

Uitzonderlijk hoogbegaafden hebben een IQ boven de 145, een sterk waarnemend vermogen en een enorme drang naar het opdoen van nieuwe kennis. Zij zien patronen in een groter geheel en kunnen die vervolgens gebruiken in een andere context. Dat maakt ze doorgaans echte uitvinders.

Voor deze groep hoogbegaafden is het vaak een enorme uitdaging om in bestaande systemen te passen, zoals het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij slaan bijvoorbeeld klassen over en gaan vervolgens hun eigen weg. Omdat minder dan 1 procent van de bevolking in deze categorie valt, is het vaak lastig om mensen in soortgelijke situaties te vinden.