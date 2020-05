Corona door 5G? Dit is waarom mensen geloven in complottheorieën

,,Het is logisch dat we complotdenken’’, zegt gedragswetenschapper Jan-Willem van Prooijen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Complottheorieën hebben namelijk evolutionair nut.’’ In de tijd dat wij nog leefden als jagers en verzamelaars was de kans vrij groot dat je door een vijandige groep om het leven werd gebracht. ,,Als er iets angstigs gebeurt, is je natuurlijke reactie om jezelf te beschermen door op je hoede te zijn en van het slechte uit te gaan’’, zegt de gedragswetenschapper. ,,Mensen hebben daarom de neiging andere groepen te wantrouwen en hen de schuld te geven.’’