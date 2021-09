'Coronamedicijn' Ivermectine maakt mannen onvruchtbaar

Ivermectine is een anti-parasitair middel dat sinds jaar en dag wordt gebruikt tegen rivierblindheid, maar eveneens effectief blijkt tegen onder meer schurft en hoofdluis. Nadat sommige kleine studies suggereerden dat het middel Covid-19 kan behandelen, is er in de VS een ware run op ontstaan.

Ook in ons land propageert een groepje huisartsen het gebruik. De Algemene Nederlandse Burgerbeweging (ANBB) stapte er afgelopen maand nog tevergeefs voor naar de rechter. Dit tot ergernis van het RIVM, dat stelt dat er geen enkel bewijs is dat Ivermectine Covid-19 bestrijdt of voorkomt.

Vernietigende werking

Uit een studie uit 2011 komt een tot voor kort onbekende bijwerking van Ivermectine naar voren: mannelijke onvruchtbaarheid. Nigeriaanse onderzoekers onderzochten het sperma van 37 mannen tussen de 28 en 57 jaar bij wie de parasiet die rivierblindheid veroorzaakt, was aangetroffen. Dat deden ze voor en na de Ivermectine-kuur.

Wat blijkt? Hoewel zeer effectief tegen rivierblindheid - tot 99 procent van de larven in het lichaam wordt gedood - heeft het middel eveneens een vernietigende werking op het sperma.

Zo daalde bij veel mannen het aantal spermacellen per milliliter zaad na behandeling met Ivermectine met tientallen miljoenen, oftewel een daling van soms 40 procent of meer. De beweeglijkheid van de spermacellen nam daarnaast ook fors af, bij één deelnemer zelfs van 98 procent naar slechts 17 procent.

Ivermectine wordt in het Westen met name door dierenartsen voorgeschreven.

Onvruchtbaarheid

Het aantal abnormale spermacellen (bijvoorbeeld twee staarten, twee koppen, een buitenproportionele kop) vermenigvuldigde ondertussen in veel gevallen met een factor drie tot zes.

Bij elkaar genomen is dat volgens de onderzoekers genoeg voor onvruchtbaarheid bij alle 37 mannen. ,,Hoewel er geen merkbare veranderingen waren in de spermavolumes, de spermaviscositeit en de tijd waarin sperma vloeibaar wordt, zijn de resultaten van deze studie voldoende om te stellen dat Ivermectine onvruchtbaarheid bij deze patiënten veroorzaakt.” Hoe lang het effect aanhoudt na het staken van de kuur, wordt overigens niet vermeld in het onderzoek.

De uitkomsten bevestigen eerdere studies waaruit blijkt dat Ivermectine negatieve effecten heeft op de zaadkwaliteit van mannelijke dieren. ‘Onderzoek bij mensen naar het effect van Ivermectine op de mannelijke vruchtbaarheid is echter schaars’, schrijven de Nigeriaanse onderzoekers over de aanleiding voor hun studie.

Een mannelijke zaadcel bevrucht een eitje.

Meer onderzoek nodig

Eén van de uitzonderingen is een recent rapport, waarin staat dat bij 85 procent van de mannen die in een bepaalde kliniek Ivermectine kregen voorgeschreven later een slechte spermakwaliteit werd vastgesteld.

De onderzoekers adviseren in hun paper voorzichtig te zijn met het middel, zeker nu in Afrika behandeling met Ivermectine tegen rivierblindheid vaak jaarlijks herhaald wordt. Ze stellen dat meer onderzoek nodig is. Zo moet gekeken worden waarom en hoe het middel de spermakwaliteit aantast en bij welke dosis. ,,Ook dient te worden vastgesteld of Ivermectine-therapie bijeffecten heeft op andere organen in het lichaam, zoals lever, nieren, hart, longen en rode bloedlichaampjes.”

Gezondheidsautoriteiten, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel, blijven ondertussen beklemtonen dat de heilzame werking van Ivermectine tegen Covid-19 onbewezen is. Wel lopen er diverse grote studies naar de inzet van het middel hiervoor. De Inspectie Jeugd en Gezin stelde huisartsen eind maart een boete van maximaal 150.000 euro in het vooruitzicht als zij het middel - of andere medicijnen als hydroxychloroquine - voorschrijven tegen corona.

‘Geen paard’

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waarschuwde onlangs nog expliciet tegen zelfbehandeling, met name nu het middel in doseringen voor vee te krijgen is. ‘Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus mensen, stop er allemaal mee!’ twitterde de FDA.

,,Om te beginnen zijn diergeneesmiddelen vaak zeer geconcentreerd omdat ze worden gebruikt voor grote dieren zoals paarden en koeien”, stelt de FDA in een nadere toelichting. ,,Die wegen véél méér dan wij, al snel 500 kilogram of meer. Dergelijke hoge doses kunnen bij mensen zeer toxisch zijn.”

