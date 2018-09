Dit is waarom je spookgeluiden hoort na gehoorschade

Een bekend voorbeeld is dat van een gepensioneerde componist die in het verzorgingstehuis op zoek ging naar het orkest dat continu een muziekstuk speelde dat hij zelf had geschreven. Hoewel deze geluiden levensecht klinken, wist de componist dat hij dit muziekstuk nooit gedeeld had met de buitenwereld en dat deze waarneming dus niet helemaal klopte. Een vergelijkbare situatie vind je ook terug bij het syndroom van Bonnet, waar slechtziende mensen juist last krijgen van visuele hallucinaties en ineens rare dingen kunnen gaan zien. Maar ook fantoompijn is een goed voorbeeld van hallucinaties die voortkomen uit het gemis van zintuiglijke informatie.



In de jaren ’50 werd er veel geëxperimenteerd met het afsluiten van de zintuigen. Mensen werden dagenlang opgesloten in een donkere ruimte, waar ze niks konden zien, horen of voelen. Behoorlijk onethisch en nu niet meer denkbaar. Maar vrijwel alle proefpersonen die in deze ruimte werden opgesloten gingen uiteindelijk hallucineren – van lichtflitsen tot aan het horen van stemmen en het zien van een grote fanfare met kleurrijke parasols.