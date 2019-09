Drs. P's antwoord op al je problemen: Knolraap en lof, schorseneren en prei

Koken en Eten ‘Eetbare schil’ maakt fruit langer houdbaar

19 september Hoe fijn zou het zijn als je bananen, aardbeien of limoenen langer houdbaar waren? Dat zou zorgen voor stukken minder voedselverspilling. In Amerika ligt fruit met een eetbare extra schil al in de winkel, door een vinding in Australië komt het wereldwijde gebruik ervan misschien ook snel een stap dichterbij.