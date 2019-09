‘Een kind minder heeft meer effect op het klimaat dan een leven lang vegetarisch eten’

Laatst was ik in een karaokebar. Na de eeuwige succesnummers van de Spice Girls, Hazes en Nico Haak verrasten twee mollige corpsknapen mij door 15 miljoen mensen aan te vragen bij dj Johan. Ze waren op dit late tijdstip kennelijk nog zo bij de pinken, dat ze de tekst uit 1996 feilloos aanpasten naar de actualiteit: niet 15, maar 17 miljoen mensen. In 23 jaar zijn er 2 miljoen mensen bijgekomen! Een groei van 13 procent op datzelfde kleine stukje aarde. En nog steeds is er genoeg ruimte voor ons allemaal. Als u het niet met me eens bent, neemt u dan eens een kijkje in het winkelcentrum van Woerden, bij voorkeur op dinsdagochtend.