Gehandicapte Pedro is de snelste schildpad op twee... wielen

Bij zijn adoptie sleepte Pedro zich voort op drie poten, maar na een ongepland uitstapje van een paar maanden kwam de schildpad terug met nog slechts twee ledematen. Zijn baasjes brachten hem naar het universiteitsziekenhuis in Baton Rouge, waar men constateerde dat er afgezien van zijn ontbrekende poten weinig mis was met Pedro.



,,Medisch gezien was er niets met hem aan de hand’’, zegt woordvoerder Ginger Guttner tegen CNN. ,,Maar hij had natuurlijk geen achterpoten meer, en dus moesten de doktoren snel een oplossing voor hem vinden.’’ Die werd gevonden in de speelgoedwinkel. Met het onderstel van een Lego-auto, wat diervriendelijke lijm en onderdelen van een injectiespuit kregen ze Pedro op de been.