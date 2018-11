Gevoelstemperatuur -15, wat is dat eigenlijk?

VIDEO Tevreden met je uiterlijk: wanneer ben je mooi genoeg?

23 november Al eeuwenlang is de mensheid op zoek naar de perfecte schoonheid. Omdat iedereen er graag goed uitziet, zoeken we driftig naar manieren om het uiterlijk alsmaar mooier te maken. Zo wordt het steeds normaler om voor het perfecte uiterlijk onder het mes te gaan. Plastisch chirurg Irene Mathijssen onderzoekt in dit college aan de Universiteit van Nederland de vraag: wanneer kun je tevreden zijn met je uiterlijk?