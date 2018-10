‘Gruwelijke vondst’: archeologen vinden vijf gave skeletten in Pompeii

De directeur van de archeologische site van Pompeii, Massimo Osanna, zei vandaag tegen het Italiaanse persbureau ANSA dat de skeletten, vermoedelijk twee vrouwen en drie kinderen, nog intact zijn, ondanks de plunderingen op de site eeuwen geleden.



Osana noemde het ‘een gruwelijke vondst, maar ook zeer belangrijk voor de geschiedenis’. De lichamen werden ontdekt in een huis met een houtskoolinscriptie waaruit volgens historici blijkt dat de dodelijke uitbarsting in oktober plaatsvond, twee maanden later dan eerder werd aangenomen.



De archeologen geloven dat de slachtoffers, die dikke kleding droegen die hen mogelijk moest beschermen tegen de asregen, schuilden in een kleine ruimte, waar ze ofwel werden verpletterd door een instortend dak of omkwamen in een hete aswolk.