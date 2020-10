Haagse wiskundige is te lang onderschat: ‘Christiaan Huygens was groter dan Newton’

In Een eeuw van licht laat biograaf Hugh Aldersey-Williams de feiten spreken. Aan de hand van al zijn prestaties hijst hij wis-, natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens ruim drie eeuwen na zijn dood op het schild. ,,Hij was de grootste wetenschapper in het Europa van de 17de eeuw, in de bijna tachtig jaar tussen Galileo Galilei en Isaac Newton’’, aldus de Britse auteur en natuurkundige. ,,Galilei was de reus op wiens schouders Huygens stond, Newton overschaduwde het genie van Huygens. Dit is een onrechtvaardig oordeel van de geschiedenis, want de prestaties van Huygens overtreffen die van Newton - de grootste Britse wetenschapper aller tijden - in enkele belangrijke opzichten.’’