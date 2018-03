Helft van planten en dieren in natuurgebieden in gevaar door klimaatverandering

Dat alarmerende bericht volgt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van East Anglia, de James Cook University en het Wereld Natuur Fonds (WNF). In het rapport, dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change, onderzochten wetenschappers de impact van verschillende scenario’s van klimaatverandering op bijna 80.000 planten- en diersoorten in 35 belangrijke natuurgebieden op de wereld.



Volgens de onderzoekers laten hun berekeningen zien hoe belangrijk het is dat de gemiddelde mondiale temperatuurstijging niet meer stijgt dan 2 graden Celsius, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Dan blijft het verlies aan biodiversiteit enigszins beperkt. Hoewel ook in dat scenario 's werelds belangrijkste natuurgebieden dan al een kwart van hun soorten kunnen verliezen. Zonder ingrijpen stijgt de temperatuur gemiddeld met maar liefst 4,5 graden Celsius, wat volgens de wetenschappers desastreuze gevolgen heeft.