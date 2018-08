Hierom is amper tien procent van de wereldbevolking linkshandig

zomeruniversiteit deel 6 Hoogleraar: Straks zijn we net zo vitaal op ons 80ste als vroeger op ons 65ste

12 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over de ontwikkelingen in hun vakgebied. En wat je er in elk geval van moet weten. Vandaag: Dorien Manting (57), hoogleraar Bevolking en Ruimte. ,,Na 2030 krijg je een golf van ouderen die hun woning aanbieden of waarvan de woning wordt aangeboden."