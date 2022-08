Historici: botten van gesneuvelden Slag bij Waterloo verwerkt door suikerfabriek

Kind uit armer gezin leeft korter en is minder gezond (en de overheid pakt dat verkeerd aan)

Stress om hoge kosten voor energie en boodschappen heeft een rechtstreeks effect op de gezondheid van mensen die al weinig te besteden hebben, waarschuwt hoogleraar Gera Nagelhout. De overheid kan volgens haar meer doen om dat probleem te verhelpen. Dat is belangrijk, want kinderen uit kansarme gezinnen leven in ons land gemiddeld vijftien jaar korter in goede gezondheid.

11 augustus