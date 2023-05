Hoe groeit een puppy op? ‘Ze zetten overal hun tanden in, ook in hun broers en zussen’

Leidse archeolo­gen vinden 3200 jaar oud graf uit tijd van Ramses II

Leidse archeologen hebben samen met Egyptische en Italiaanse mede-onderzoekers in Egypte een grote vondst gedaan uit de tijd van de legendarische farao Ramses II (gestorven in 1213 voor Christus). Het gaat met name om het graf van Panehsy in Sakkara, de rentmeester van de tempel van de god Amon daar. Sakkara was meer dan drieduizend jaar de begraafplaats van de oude Egyptische hoofdstad Memphis.