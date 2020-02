Hoe zand de oplossing is voor de stijgende zeespiegel: veel stranden onder druk

Oudste padden­stoel ooit ontdekt: 810 miljoen jaar oud

22 januari Biologen hebben in een rots in de democratische republiek Congo de fossiele resten gevonden van zeer waarschijnlijk de oudste paddenstoel. Het gaat om een ingewikkelde, versteende schimmelstructuur die circa 810 miljoen jaar geleden groeide in een moerasachtige omgeving op de overgang van een stuk land en een lagune. Wetenschappers spreken in het gezaghebbende tijdschrift Science Advances van een unieke ontdekking.