‘Hollands’ getinte expeditie voor bedreigde ijswalvis

400 jaar oude in VS gestolen bijbel gevonden in Leiden: ‘Ik kreeg opeens een brief van een detective’

26 april Een 400 jaar oude bijbel die in de jaren negentig werd gestolen uit een bibliotheek in Pittsburgh is teruggevonden in Leiden. Het was Jeremy Bangs die het boek had aangekocht en opeens een brief kreeg van een Amerikaanse detective. ,,De vraag was of ik het boek kon terugbezorgen. Ik heb toen eerst gecontroleerd of het wel een echte detective was’’, zegt de Leidenaar.