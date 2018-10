Homoseksueel pinguïnkoppel broedt ei uit

Twee mannelijke pinguïns zijn in een dierentuin in Sydney de trotse pleegvaders geworden van een klein pinguïnnetje. Verzorgers gaven het koppel een ei en de twee gedroegen zich meteen als ouders. De twee mannetjes, Sphen en Magic, zullen de komende zes weken intensief voor hun jong blijven zorgen.

Het personeel van het Sea Life Sydney Aquarium gaf het koppeltje, dat al lang samen is en zich gedraagt als stel, een vals ei om te onderzoeken of ze zich ook als ouders zouden gedragen. Ze deden precies wat heteroseksuele pinguïnkoppels ook doen: kiezelsteentjes voor elkaar verzamelen om een nest te bouwen. Vervolgens kregen de twee een ei van een pinguïnkoppel dat er twee had.

Op 19 oktober werd het kuiken geboren, dat de voorlopige naam Sphengic kreeg. Het jong woog bij geboorte 91 gram. Een officiële naam zal pas gekozen worden als het geslacht duidelijk wordt. Het Sea Life Sydney Aquarium zal het publiek vragen om suggesties te doen.

Verendek

,,Baby Sphengic heeft ons hart al gestolen. We vinden het fantastisch om de trotse ouders bezig te zien. Ze zijn verzot op hun kuiken en zorgen om de beurt voor hem", vertelt Tish Hannan, die verantwoordelijk is voor de pinguïnafdeling, aan de Sydney Morning Herald. In tegenstelling tot andere dieren, verdelen pinguïns de zorg van nakomelingen gelijk. Er is geen verschil tussen de taken van het vrouwtje en het mannetje.

De komende vijf tot zes weken zullen de twee pleegvaders hun jong tien keer per dag eten geven. Als het groot genoeg is en zijn of haar donsje heeft verruild voor een verendek, dan zal het van de vaders leren zwemmen, zo staat op de website van het aquarium. De eerste twintig dagen zijn het spannendst voor het jong, daarna is het sterk genoeg om te overleven.

Het is niet uitzonderlijk dat twee pinguïns van hetzelfde geslacht een koppel vormen. Ook in de natuur gebeurt dit, alleen houden de stelletjes het niet lang vol met elkaar omdat ze zich niet kunnen voortplanten. Uiteindelijk gaan ze dan toch op zoek naar een andere partner.

Volledig scherm Baby Sphengic heeft ons hart al gestolen, aldus de verzorgers. © AFP

Volledig scherm De kleine schuilt onder zijn vader Magic. © REUTERS