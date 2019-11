Hondenjaar toch niet hetzelfde als zeven mensenjaren: zo bereken je de ‘echte’ leeftijd van je viervoeter

Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de ‘echte’ mensenleeftijd van honden te berekenen. In plaats van een simpele rekensom bekijken ze de verandering in het dna van de hond en leggen ze die naast het veranderende dna van de mens. Daarna volgt een veel lastigere rekensom. Het wijdverbreide idee dat de mensenleeftijd van jouw hond zijn ‘eigen leeftijd keer zeven' is, kan daarmee in de prullenbak.

Het berekenen van de leeftijd van je hond is veel moeilijker dan eerst gedacht. Het idee dat je de leeftijd van je trouwe viervoeter gewoon maal zeven moet doen, is volgens een aantal wetenschappers complete nonsens. Zo verouderen honden helemaal niet op hetzelfde tempo als mensen.



Daarom ontwikkelden onderzoekers van de universiteit van Californië, verenigd in het Dog Aging Project, een nieuwe formule. Ze keken daarvoor naar de veranderingen in het dna van mens en labrador over de jaren heen. Specifiek werd gekeken naar de methylgroepen ofwel moleculen die zich met een constante snelheid aan het dna toevoegen. Die kunnen gebruikt worden om de leeftijd van zowel hond als mens te meten, die ook wel de epigenetische of interne klok wordt genoemd.

Na tien maanden puberteit

De onderzoekers zagen dat honden en mensen op een gelijklopende manier ouder worden. Dit gaat bij honden alleen veel sneller in de eerste levensjaren, daarna vlakt de curve af (zie hier een afbeelding). Een hond krijgt zijn eerste tanden als hij zeven weken oud is, een baby bij zo’n negen maanden. Een hond zit bij tien maanden al in de puberteit.

Daarnaast krijgen honden met dezelfde ouderdomsziekten te maken als mensen. Zo krijgt een hond van een jaar bijvoorbeeld dezelfde ouderdomstekenen als een mens van 30 jaar. Bereiken honden de leeftijd van 3 jaar, kunnen ze vergeleken worden met een 50-jarige mens. Na dat levensjaar veroudert hij echter veel minder snel. Zo komt de leeftijd van een 12-jarige hond overeen met een persoon van 70.

Maar hoe bereken je dan de leeftijd van je harige vriend? Daarvoor heb je het tekentje ‘ln’ of logaritme op je rekenmachine nodig. Dan ziet de formule er als volgt uit:

16 x ln(leeftijd hond) + 31

Simpel gezegd is de menselijke leeftijd hetzelfde als 16 keer het natuurlijke logaritme van de leeftijd van een hond plus 31. Is je hond 6 jaar, dan moet je dus 16 x ln(6) + 31 doen, wat een uitkomst van 60 jaar geeft.