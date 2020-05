Hubble is pure passie: troeteltelescoop opent een wonderbaarlijke wereld

Voor veel natuurkundigen en astronomen is Hubble een ‘troetelkindje’. De ruimte- telescoop, die 550 kilometer boven de aarde cirkelt, bezorgt hen al dertig jaar, sinds de lancering op 24 april 1990, een schat aan informatie. Bovendien tart Hubble, die werd uitgezet door het ruimteveer Discovery, alle verwachtingen. Zij voldoet aan haar ambitieuze opdracht: informatie geven over de leeftijd en de uitdijing van het heelal. Maar meer dan dat: zij zou een houdbaarheidsdatum hebben van hooguit vijftien jaar, maar na meer dan 1,4 miljoen waarnemingen lijkt ze nog lang niet ‘uitgedoofd’.



,,Dit is niet zomaar een telescoop. Het is de telescoop van de mensheid’’, zegt astrofysicus Mario Livio. Met haar ‘Hubble-ogen’ kijkt zij diep in de duisternis van het heelal en daarmee in het verleden. De ruimtetelescoop, niet gehinderd door alle ruis op aarde, geeft informatie over de geboorte en sterfte van sterren(stelsels), donkere energie en het bestaan van zwarte gaten. Zij analyseert een immens aantal exoplaneten: planeten die draaien om een andere ster dan de zon.



Niet alleen de data, maar ook haar beelden, ontcijferd en ingekleurd door wetenschappers, zijn beeldschoon: fascinerende schilderijen van een wereld die de mensheid slechts voor vijf procent kan verklaren. Het jongste beeld van Hubble is slechts een paar dagen oud. Het laat sterrenbeeld NGC 4100 zien, een spiraal vol heldere blauwe stippen, pasgeboren sterren.