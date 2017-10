Huismussen in de stad staan stijf van de stress

Woordjes stampen? Gebruik geen hints, wel ezelsbruggetje

23 september Woorden en teksten in je hoofd krijgen, is vooral een kwestie van oefenen. Maar niet alle methodes hebben een even groot effect. Gesa van den Broek onderzocht voor haar promotie niet alleen hoe je het beste woordjes stampt, maar ook waarom ze hierdoor langer in je geheugen blijven.