Imposante ruimtekei 2000 QW7 vliegt ook dit keer zonder risico langs aarde

suikerziekte Hoe het komt dat er elke dag 164 nieuwe diabetespa­tiën­ten bij komen

26 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied in de Zomeruniversiteit. Vandaag deel 7: hij noemt diabetes types 2 de grootste epidemie in de samenleving. Er zijn 1,1 miljoen patiënten, en er komen er 60.000 per jaar bij. Diabetoloog Hanno Pijl: ,,Het is het resultaat van hoe wij ons leven inrichten.’’