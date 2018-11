InSight moet inzicht verschaffen in de diepste geheimen van Mars

De InSight was op 5 mei gelanceerd vanuit Californië. Op maandag komt het apparaat met een snelheid van bijna 20.000 kilometer per uur de dampkring van Mars binnen. Daarna heeft hij minder dan zeven minuten de tijd om af te remmen. De vluchtleiding op aarde kijkt machteloos toe, ingrijpen is onmogelijk.



Als er in de voorbereiding iets fout is gegaan, is de missie mislukt voor hij kan beginnen. Als alles goed gaat, ploft de InSight met een slakkengangetje van 8 kilometer per uur op het oppervlak. Het verlossende levensteken van InSight komt acht minuten na de landing aan op aarde.