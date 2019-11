Jezelf verstaanbaar maken in een druk café: het belang van handgebaren

Wonderkind Laurent Simons Nog nooit vertoond: Laurent (9) haalt bachelor aan TU Eindhoven

9 november Laurent Simons is 9 en haalt binnenkort zijn bachelor-diploma Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dat is nog nooit vertoond. Zijn mentor: ,,Hij is drie keer slimmer dan de beste student die ik ooit heb ontmoet.’’