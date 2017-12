Jurassic Parc in China: een waar prehistorisch paradijs

De vondst zorgt voor opwinding onder paleontologen. Een Chinese onderzoeker sprak zelfs van een pterosaurusparadijs. Mogelijk liggen er nog meer eieren verborgen. Er werden wel eerder pterosaurus-eieren gevonden, onder andere in Zuid-Amerika en China, maar nooit zoveel tegelijk. Waarschijnlijk zijn ze tijdens heftige stormen op drift geraakt in een meer en naar eenzelfde punt langs de oever gestuwd voordat ze zonken. Elk ei meet ongeveer zeven centimeter in doorsnede.



De ontdekking werd gedaan in een blok zandsteen van ruim 10 meter land. Bijzonder is niet alleen het aantal maar ook de zestien complete embryo’s die in de eieren werden gevonden. Daaruit zou blijken dat de baby’s zeker niet meteen konden vliegen en waarschijnlijk jaren zorg nodig hadden van de ouders alvorens ze konden opstijgen, melden de wetenschappers in het vakblad Science.