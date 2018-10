Komende nachten uitbundige sterrenregen te zien

De meteorenzwerm is komende maandag op zijn hoogtepunt. Onder ideale omstandigheden zijn er ongeveer 20 tot 25 meteoren per uur te zien. Door de volle maan en bewolking is het spektakel dan waarschijnlijk minder goed zichtbaar. Weervrouw Diana Woei: ,,De kans op wolkenvelden is best groot en hoewel de vallende sterren met het blote oog te zien zijn, kan bewolking natuurlijk wel roet in het eten gooien.” Ook komend weekend zijn er al vallende sterren te zijn. Weliswaar minder dan maandag, maar nog steeds zo'n negen per uur. De condities zijn het beste na het ondergaan van de maan, iets na 5.00 uur. Woei: ,,Kies een goede plek uit, het liefst op het platteland, weg van het stadslicht en straatlantaarns. Laat je ogen ongeveer 15 minuten aan het donker wennen. Neem voor het comfort een strandstoel mee. En kleed je warm aan, want de nachten zijn komend weekend koud.”

Vakantie

Wie echt niets wil missen van de sterrenregen, kan het beste op vakantie gaan. In het gebied tussen Frankrijk en centraal Europa (Midden- en Zuid-Duitsland en de Alpenlanden) en aan de westkust van Italië is hij het best te zien. De weersverwachting ziet er voor die gebieden de komende dagen goed uit.



De sterrenregen wordt veroorzaakt doordat de aarde in zijn baan om de zon het gruis van de komeet Halley passeert. Wanneer deze deeltjes van de komeet door de dampkring van de aarde vallen, verbranden ze, waarna ze oplichten en er ‘een vallende ster’ te zien is.



De ‘vallende sterren’ vallen uit het sterrenbeeld Orion. Ieder jaar kruist de aarde de restanten van de staart van Halley. Vooral het deel dat eruit ziet als een zandloper is altijd makkelijk te herkennen. Zo’n wolk is niet in een nacht gepasseerd en dat betekent dan ook dat er in de andere nachten rond het maximum meer vallende sterren zijn te zien.