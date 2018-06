Kostbare tegenvaller voor NASA: Webb telescoop pas in 2021 de ruimte in

Uitgestor­ven gibbon­soort aangetrof­fen in eeuwenoude keizerlij­ke graftombe

22 juni In een Chinese graftombe van 2300 jaar oud is een schedel gevonden van een tot dan toe onbekende uitgestorven mensaap. De gibbonsoort, die de naam Junzi Imperials heeft gekregen, is volgens wetenschappers vermoedelijk de eerste mensaap die door menselijk toedoen is uitgestorven.