Laatste witte giraffe ter wereld krijgt bescherming tegen stropers

Wie de twee langnekken ziet, zal in eerste instantie de link leggen met albinisme. In tegenstelling tot albino-dieren hebben deze giraffen geen rode ogen, maar ogen in dezelfde kleur als hun gevlekte soortgenoten. Dat komt doordat de pigmentproductie niet stopt bij dieren of mensen met leucisme, maar zich wel beperkt tot één of meerdere delen van het lichaam.