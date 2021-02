Leugentje om bestwil is ons met de paplepel ingegoten

onder professoren Aart probeert MRI-scan­ners te verbeteren, zodat artsen niets missen: ‘Je ziet niet wat je niet ziet’

26 januari In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart: Aart Nederveen uit Nieuwerbrug doet onderzoek naar de techniek van MRI-scanners. Als wetenschapper met interesse voor filosofie en theologie stelt hij zich daarbij de vraag of iedere technische verbetering waar hij aan werkt ook gewenst is en hij wil het ultieme onderzoek naar 5G-straling doen.