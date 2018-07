'Levenselixer' voor het eerst op mensen getest, en het werkt!

Doodsoorzaak

Volgens moleculair bioloog Peter de Keizer, die binnen het UMC Utrecht ook onderzoek doet naar anti-veroudering, is dit een belangrijke stap in de wetenschap. ,,Eerdere studies waren gericht op muizen, wormen, fruitvliegjes, apen, noem maar op, maar nog zelden op mensen. Het laat nu zien wat we al dachten: dat rapamycine en varianten daarop ons langer gezond houden.” Maar, zegt hij er direct bij, deze studie laat niet direct zien dat rapamycine de veroudering in het lichaam stopt. Het verhoogt vooral onze weerstand, waardoor we ouder worden. ,,Luchtweginfecties zijn een belangrijke doodsoorzaak. Door ouderen beter te beschermen tegen griep gaan ze ook minder snel dood. Maar dat is iets anders dan een verjongingskuur.”

'Niet hamsteren'

Keizer adviseert om na het lezen van deze optimistische studieresultaten niet direct rapamycine te hamsteren en zelf te testen. ,,Er is nog veel meer onderzoek nodig. Bovendien is niet bekend wat een te hoge dosis kapot kan maken in ons lichaam.” Dit advies geldt ook voor het antiverouderingsmiddel Proxofim waar hij zelf onderzoek naar doet. Hier ontstond een run op toen Keizer in 2017 bekend maakte dat de bejaarde muizen in zijn onderzoek na inname van het goedje plots jonger en fitter werden. Ze kregen zelfs weer een vollere vacht. Zijn vervolgonderzoek is nog in volle gang.