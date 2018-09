Maansteenjager spoort verdwenen aandenkens aan Apollo 11-missie op

Twee steentjes doken op bij oud-gouverneurs van de staten West Virginia en Colorado. Een andere werd teruggevonden in een legeropslag in Minnesota. Een van de stenen bleek in bezit te zijn een krabbootkapitein in Alaska, bekend van de tv-serie 'Deadliest Catch'. Alle vondsten en vindplaatsen werden door Gutheinz, met hulp van studenten, vastgelegd in een database.



Nog niet alle door Nixon geschonken stenen zijn terecht, maar de NASA-speurneus hoopt de laatste twee op te sporen voor het 50-jarig jubileum van de Apollo 11-missie, volgend jaar zomer. De afgelopen weken doken twee verdwenen stukjes uit de staten Louisiana en Utah op. De enige die nu nog ontbreken zijn die uit New York en Delaware. Die laatste werd in 1997 gestolen uit een museum.



Het is een behoorlijke klus geweest voor Gutheinz, die tegenwoordig advocaat is, om de lunaire weggevertjes te achterhalen. Met behulp van oproepen in lokale kranten en de helpende hand van universiteiten en planetariums is zijn missie toch geslaagd. Met een beetje geluk zijn in juli 2019 alle stenen voor het publiek te zien. ,,De mensen op aarde verdienen dit'', zegt Gutheinz trots. ,,Ze verdienen het om te zien wat onze astronauten hebben bereikt en er deel vanuit te maken.''