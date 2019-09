Mannen en vrouwen liegen om verschillende redenen

Gelovig of niet, vrijwel iedereen kent het Bijbelse gebod ‘Gij zult niet liegen’. Toch zijn er maar weinig mensen die zich daaraan houden. Gemiddeld vertellen we twee keer per dag een leugen. Maar wat is liegen precies en waarom doen we het?



,,Liegen is ervoor zorgen dat een ander een verkeerd beeld heeft, terwijl je zelf stiekem weet dat het niet klopt”, zegt Sophie van der Zee, leugenonderzoeker aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Met de BBC maakte ze de documentaire A week of living truthfully waarin proefpersonen een week eerlijk moesten zijn. De deelnemers hadden er moeite mee.