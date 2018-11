Meteorologen: 2018 op vierde plaats van gemiddeld warmste jaren

Eerste genetisch gemanipu­leer­de baby geboren in China: is hek nu van de dam?

27 november Een Chinese arts claimt de eerste ‘designerbaby’ in elkaar te hebben geknutseld. Hij zou het dna zo hebben gemanipuleerd dat het meisje resistent is tegen hiv. De opschudding is groot. Opende He Jiankui de Doos van Pandora? Of bewijst hij de mensheid een grote dienst?