Mijlpaal voor Chinese ruimtevaart: eerste commerciële raket gelanceerd

De Chinese president Xi Jinping heeft eerder gezegd dat zijn land een 'supermacht' op ruimtevaartgebied moet worden. De Chinese autoriteiten moedigen het bedrijfsleven aan daar een bijdrage aan te leveren. De lancering was in dat opzicht een mijlpaal, omdat het land voorheen alleen door de staat ontwikkelde raketten de ruimte in stuurde.



De raket van OneSpace kan een lading van 100 kilo op 800 kilometer hoogte in een baan om de aarde brengen. Oprichter Shu Chang zei vorige week tegen China Daily dat zijn bedrijf in de toekomst grotere raketten wil ontwikkelen en de internationale markt op wil gaan.



De Chinezen beschikken overigens al over een geavanceerd ruimtevaartprogramma. China is een van de weinige landen die daadwerkelijk een mens in een baan om de aarde kunnen brengen. De Chinese regering heeft ook de ambitie een bemand ruimtestation te creëren.