Modewereld legt topmodel op de pijnbank

'Ik voelde dat het niet goed was'



De van oorsprong Groningse Lisa Jasperina Bommerson (25) begon op haar zeventiende als model. ,,Ik had toen totaal nog geen vrouwelijke vormen, dus dan vinden ze je al gauw 'amazing'." Rond haar negentiende kreeg ze bredere heupen en grotere borsten, waardoor er ineens allerlei eisen aan haar werden gesteld. ,,Instinctief voelde ik dat dat niet goed was." Dat was reden voor Lisa om haar modellencarrière, in ieder geval tijdelijk, aan de wilgen te hangen.



Bommerson: ,,Het voelde voor mij tegenstrijdig om eruit te zien zoals anderen dat wilden, terwijl dat niet was hoe ik er zelf uit wilde zien. Met mijn maat 36 zou ik nu ineens curvy zijn. Ik vind het sowieso heel vreemd dat modellen van 16 de jurken van bijvoorbeeld Oscar de la Renta dragen, terwijl die bedoeld zijn voor vrouwen die veel ouder zijn en die wel vormen hebben."



Wat de diverse steden betreft, zag ze vooral op het vlak van voeding een groot verschil. ,,Bij een klus in Amsterdam was er een keer catering aanwezig en namen we echt de tijd om even te lunchen, terwijl er in Milaan een paar crackers op tafel lagen."



Opmerkingen die tegen haar werden gemaakt en de bijbehorende interne worstelingen gaven voor Bommerson de doorslag. Tegenwoordig werkt ze als fotograaf. ,,Ik sluit niet uit dat ik het modellenwerk ooit weer oppak. Ik zie dat de modewereld aan het veranderen is. Mijn advies aan beginnende modellen is dan ook: blijf altijd bij jezelf. Je moet je eigenwaarde nooit laten bepalen door wat andere mensen vinden."