Na Bezos en Branson wil ook oud-topman van Virgin Galactic de ruimte in

Branson vloog eerder deze maand de ruimte in met een raketaangedreven vliegtuig van zijn bedrijf Virgin Galactic, dat hij in 2004 oprichtte. De lancering was de vierde bemande testmissie buiten de atmosfeer van de aarde van zijn ruimtetoerismebedrijf. Maar het was de eerste vlucht die volledig was volgeboekt. Naast Branson vlogen ook twee piloten en drie missiespecialisten mee de ruimte in.



De reizen zijn niet zonder gevaar. Een eerder prototype van het raketvliegtuig stortte tijdens een testvlucht in 2014 neer boven Californië. Daarbij kwam een piloot om het leven. Een andere raakte ernstig gewond.