NASA schiet planetenspeurder de ruimte in

De verwachting is dat Tess honderdduizenden sterren zal bekijken en duizenden exoplaneten in kaart brengt, planeten buiten ons eigen zonnestelsel. ,,De sterrenhemel zal mooier en geweldiger worden”, aldus Thomas Zurbuchen. De NASA-onderzoeker hoopt dat de telescoop de mensheid dichter bij het antwoord brengt op de vraag of er leven is op andere planeten. Als de sterren en planeten in beeld zijn gebracht, gaan sterkere telescopen die vervolgens verder onderzoeken.



Tess is een afkorting voor Transiting Exoplanet Survey Satellite en is 1,5 bij 1,2 meter groot. Een Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX bracht vanaf Cape Canaveral de telescoop in de ruimte. De lancering was eerder vanwege problemen met het navigatiesysteem uitgesteld.