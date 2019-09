Nederland koploper in duurzame mode: vijf tips om kledingkast groen te maken

Mode is, na de petrochemie, de meest verontreinigende industrie ter wereld. De productie van kleding zorgt voor 10 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot. In 20 jaar tijd (1994-2014) is de productie van kleding met 400 procent gestegen tot 80 miljard nieuwe kledingstukken per jaar. Fast fashion, het fenomeen van een kledingstuk vijf keer dragen en dan weggooien, is de afgelopen decennia enorm populair geworden. We kopen nu meer kleding van slechtere kwaliteit, dragen het veel korter en gooien het sneller weg. Het gevolg is een enorme textielafvalberg waarvan we niet weten hoe we er vanaf moeten komen.