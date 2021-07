Nederlander Oliver (18) mag met rijkste man Bezos mee op ruimtevlucht, wordt jongste astronaut ooit

UpdateDe 18-jarige Nederlandse student Oliver Daemen vergezelt Amazon-oprichter Jeff Bezos volgende week tijdens diens eerste commerciële ruimtevlucht. Dat maakte het ruimtevaartbedrijf van Bezos, Blue Origin, zojuist bekend. Het is de eerste bemande vlucht van het bedrijf. Als het vaartuig de dampkring verlaat, is Daemen de jongste astronaut ooit.

De Nederlander is dan ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. ,,Dit is een droom die uitkomt!” zegt Oliver in het persbericht dat Blue Origin vandaag verspreidde. ,,Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam. Dit is zo onvoorstelbaar gaaf! De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.”

De lancering staat gepland voor volgende week dinsdag 20 juli. Daemen kreeg dus enkele dagen geleden te horen dat hij als vierde en laatste passagier is toegevoegd aan de vlucht met de New Shepard. De Brabander deed afgelopen juni samen met zijn vader Joes mee aan een speciale veiling voor het goede doel. Hoewel ze het hoogste bod voor het laatste stoeltje in de raket aan zich voorbij lieten gaan (een onbekend persoon betaalde zo’n 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro)), viel de keuze van Blue Origin toch op de Nederlander, omdat de winnaar van de veiling ervoor koos om op een andere, latere datum mee te vliegen. ,,Oliver vertegenwoordigt een nieuwe generatie mensen die ons helpen om een weg naar de ruimte te bouwen”, liet Blue Origin weten over de Nederlander die ook een bod op de vlucht had uitgebracht.

Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jongste en oudste astronaut

Op de vlucht wordt Oliver vergezeld door Jeff Bezos, diens broer Mark en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk, de oudste astronaut ter wereld. Het feit dat Bezos de oudste én jongste astronaut mee kon nemen op zijn eerste commerciële ruimtevlucht was doorslaggevend in de keuze voor de Nederlander. Ook Daemens grote passie voor ruimtevaart was van belang, aldus het ruimtevaartbedrijf.

Volledig scherm Jeff Bezos. © REUTERS

De raket met Daemen, Bezos en de twee anderen gaat na lancering naar ongeveer 100 kilometer hoogte. Daar zien ze de sterren, de rand van de dampkring en de kromming van de aarde, waarna ze terugkeren naar het aardoppervlak.

Daemen benutte het afgelopen jaar, na het halen van zijn vwo-diploma, voor het halen van zijn vliegbrevet. Dit jaar begint hij aan de studie Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht. Vader en zoon zijn vandaag naar Amerika vertrokken. Daar ondergaat de jongste een korte, intensieve astronautencursus om dinsdag te worden weggeschoten.

Strijd

Bezos is met zijn ruimtevaartbedrijf verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met twee andere miljardairs, die ook toeristische vluchten naar de ruimte willen verkopen. Zij proberen elkaar af te troeven. Concurrent Richard Branson maakte vorige week zelf een vlucht naar de rand van de dampkring, aan boord van een toestel van zijn bedrijf Virgin Galactic. Dat ruimtevliegtuig ging naar 86 kilometer hoogte. Branson zegt dat de ruimte op 80 kilometer hoogte begint en dat zijn klanten dus naar de ruimte gaan. Volgens Bezos is dat te laag en begint de ruimte pas bij 100 kilometer boven de aarde, een grens die zijn vaartuig wel passeert.

De derde ruimtemiljardair is Elon Musk, de man achter PayPal en Tesla. Hij brengt al mensen en voorraden naar de ruimte met zijn bedrijf SpaceX. Over een paar jaar wil hij onder meer rondvluchten langs de maan verkopen. SpaceX wil ook klanten een paar dagen lang in een baan rond de aarde brengen, op enkele honderden kilometers hoogte, en rond 2027 brengt SpaceX mogelijk mensen naar een ruimtehotel.

Bekijk hieronder onze populairste nieuwsvideo's.