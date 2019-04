Nederlandse professor stomverbaasd: vergelijking met Doornroosje leidt tot weigering publicatie

Van Raan, professor kwantitatieve wetenschapsstudies in Leiden, muntte in 2004 de term ‘sleeping beauties’ (‘doornroosjes’). Hij doelt daarmee op baanbrekende wetenschappelijke artikelen die aanvankelijk niet worden geciteerd, maar later worden herontdekt omdat ze hun tijd ver vooruit bleken. In de door hem bedachte metafoor heet de eerste citatie na lange tijd ‘de prins’. ,,Het artikel wordt als het ware wakker gekust, net als Doornroosje,” legt Van Raan uit.



Van Raans creatie sloeg aan en wordt sindsdien veelvuldig door collega-wetenschappers gebruikt. Toen Van Raan afgelopen maand zijn nieuwste wetenschappelijke artikel aan ‘Doornroosje’ wijdde, weigerde het Amerikaanse vaktijdschrift Journal of the Association for Informational Science and Technology (JASIST) de bijdrage van de Leidse hoogleraar opeens.



In de e-mail aan Van Raan, door deze krant ingezien, schrijft het vakblad dat het gebruik van ‘Doornroosje’ onacceptabel is en de richtlijnen van het blad schendt. Van Raan is stomverbaasd. ,,Dit is doorgeschoten politieke correctheid,” foetert hij. Meer specifiek is het gebruik van ‘Doornroosje’ aanstootgevend nu dat ‘te seksualiserend’ zou zijn. Ook zou het sprookje van Grimm niet in iedere cultuur bekend zijn, waarmee het ‘cultureel discriminerend’ is.