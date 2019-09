Nederlandse uitvinding betrapt India als grote vervuiler van de aarde

Nederland koploper in duurzame mode: vijf tips om kleding­kast groen te maken

27 september Een mooie rok hoeft niet na vijf keer dragen al in de afvalbak te belanden en kapotte broeken repareren hoeft echt niet moeilijk te zijn. Kim Poldner van Wageningen University & Research onderzoekt hoe we de mode-industrie duurzamer kunnen maken. In geruilde, geleende of zelfs gekweekte kleding kun je net zo modieus zijn.