Nieuw griezelig zeewezen met twintig armen en ‘aardbei-lichaam’ ontdekt nabij Antarctica

Krokodil produceert nakomeling zonder mannetje: ‘Gaaf, maar liever zien we dit niet’

Wetenschappers hebben voor het eerst een ‘maagdelijke geboorte’ vastgesteld bij een krokodil. Een vrouwelijke krokodil in gevangenschap in Costa Rica had nog nooit contact gehad met een mannetje, maar legde wel eieren. Wetenschappers zijn niet verrast, maar blij dat het ‘eindelijk’ ontdekt is bij een nieuwe diersoort. ,,Gaaf dat we het nu ook bij krokodillen hebben gezien.”