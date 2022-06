Onderzoek: katten kunnen corona waarschijnlijk ook aan mensen overdragen

Het coronavirus kan waarschijnlijk van katten op mensen worden overgedragen. Dat blijkt uit onderzoek. In het tijdschrift Emerging Infectious Diseases beschrijven wetenschappers een geval in Thailand waarbij in augustus 2021 een dierenarts door een kat werd besmet met Covid-19.

Dat katten zelf corona kunnen krijgen, was al langer bekend. Het virus is bij verschillende dieren ontdekt, waaronder nertsen, honden, leeuwen, tijgers en katten. Zij kregen de ziekte van mensen. Dat katten andersom ook mensen weer kunnen besmetten, was evenwel nog niet duidelijk. Maar volgens de onderzoekers is dat precies wat er is gebeurd bij de Thaise dierenarts.

In 2021 behandelde de vrouw, die 32 jaar en gezond was, in de Zuid-Thaise stad Songkhla een kat die positief was getest op corona. De kat heeft het virus waarschijnlijk van zijn twee uit Bangkok afkomstige eigenaren gekregen, schrijft een groep onderzoekers onder leiding van Sarunyou Chusri van de universiteit in Songkhla.

Niesen

De twee - een vader en zoon - werden vanwege een tekort aan ziekenhuisbedden naar het universiteitsziekenhuis in Songhkla gebracht - mét hun kat. De kat had voorheen op hetzelfde bed als de patiënten geslapen en werd voor onderzoek naar het dierenziekenhuis van de universiteit gestuurd. Daar nieste het dier tegen de dierenarts - die handschoenen en een N95-mondmasker droeg, maar geen bril.

Drie dagen later kreeg ze corona-symptomen. Bron- en contactonderzoek wees uit dat de arts in de dagen voor haar besmetting met één ander besmet persoon contact had - maar het genetisch materiaal van dat virus - net zoals dat van de meeste virussen die op dat moment in Songhkla dominant waren - week af van het virus waarmee zij was besmet.

Uit onderzoek naar de genetische samenstelling van de ziekteverwekker kwam naar voren dat de virussen die werden aangetroffen bij de kat, de dierenarts en de eigenaren juist zeer nauw verwant waren. Aangezien de dierenarts geen contact heeft gehad met de eigenaren van het dier, denken de onderzoekers dat ze het virus van de kat kreeg. Daarmee zou bewezen zijn dat katten het virus ook op mensen kunnen overdragen.

Zeldzaam

Tegelijkertijd komt deze vorm van besmetting weinig voor, stellen de onderzoekers. Dat komt omdat katten maar een korte periode hebben waarin ze besmettelijk zijn en ziekteverwekkende virussen overdragen - gemiddeld vijf dagen. ,,Desalniettemin, om de transmissie van SARS-CoV-2 van mensen naar katten te voorkomen, moeten mensen die besmet zijn contact met hun kat vermijden", concluderen de onderzoekers.

Infectieziektespecialist Scott Weese van de Canadian University of Guelph stelt in een artikel van de New York Times dat dit geval de noodzaak onderstreept om huisdieren te isoleren in het geval van een infectie: ,,Ik denk dat het belangrijk voor ons is om te erkennen dat het virus nog steeds tussen soorten kan worden uitgewisseld.”