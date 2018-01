Onderzoekers: atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen

,,Er is vaker vastgesteld dat religiositeit en intelligentie omgekeerd evenredig zijn'', zeggen onderzoekers Richard Daws en Adam Hampshire. Veel vooraanstaande wetenschappers zijn atheïst of agnost, hoewel ze erkennen dat er ook voorbeelden zijn van extreem intelligente gelovigen. Reden om onderzoek te doen naar het verband tussen religiositeit en intelligentie.



De deelnemers moesten online aangeven of ze zichzelf beschouwden als atheïstisch, gelovig of agnostisch (weet niet of er hogere machten zijn). Daarna moesten ze in een halfuur tijd twaalf taken uitvoeren die te maken hadden met planning, redeneren, concentratie en geheugen.