Ook al ‘de baard van Koning Winter’ gespot tijdens het wandelen?

ONDER PROFESSOREN Landbouw­eco­noom Krijn heeft begrip voor boosheid onder boeren: ‘Ze willen veranderen, maar zitten klem’

17 november In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Vandaag: Krijn Poppe uit Zevenhuizen is gepensioneerd landbouweconoom. Hij ziet in de agrarische sector een ontwikkeling naar de BMW-boer: de boer die een eerlijke prijs krijgt voor de waarde die hij aan zijn product toevoegt, en dat is niet altijd het eiwitgehalte in de melk.